الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضط كمية من الحشيش بقيمة نصف مليون جنيه فى القاهرة

حشيش
حشيش

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مـبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة نصف مليون جنيه.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة مخدر الحشيش محافظة الإسماعيلية

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