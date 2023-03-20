«زينة رمضان» تقتل فتاة فى المنصورة

لقيت فتاة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بشارع عبد السلام عارف خلال قيامها بتعليق زينة رمضان واختلال توازنها، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي جثة هامدة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من أهالي شارع عبد السلام بسقوط فتاة من الطابق السادس.



وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع فتاة تدعى ملك "رضا محمد حسنى"، 18 عامًا.



وقالت أسرة المتوفاة فى محضر الشرطة إن نجلتهم كانت تعلق زينة رمضان وخلال وقوفها على سور البلكونة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس أثناء تعليقها زينة رمضان.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.