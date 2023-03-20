تجديد حبس عصابة تسرق الكابلات بمدينة بدر

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.