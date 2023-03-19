الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زاهي حواس: لا يوجد لعنة فراعنة على الإطلاق

زاهي حواس
زاهي حواس

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ووزير الأثار السابق، عن عدد من كواليس الحضارة الفرعونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد،: "لا يوجد لعنة فراعنة علي الإطلاق. وكل ده هزار".

وأضاف: "رأيت أقدم مومياء عمرها أكثر من 4000 سنة مغطاة بالذهب بالكامل".

وأشار إلى أن مومياوات الدولة الفرعونية القديمة مختلفة عن مومياوات الدولة الحديثة بشكل كبير، موضحاً أن توت عنخ آمون لم يمت مقتولاً تماماً.

وأوضح أن حتشبسوت أصيبت بالسكر والسمنة وماتت بمرض السرطان، مؤكداً أن زوجة رمسيس الثالث قادت مؤامرة لقتله، مؤكداً أن أول جريمة قتل في التاريخ سقط ضحيتها رمسيس الثالث علي يد ابنه.

وأكد أن 70% من آثار مصر لا زالت مدفونة في باطن الأرض، موضحاً أن اعتقاد المصري القديم في العالم الآخر سبب بناء حضارة مصر.

وتابع: "عثرنا على هياكل عظمية كثيرة في المدينة المفقودة ليس هناك قارة مفقودة أسفل أبوالهول".

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