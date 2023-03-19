الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. مصرع مدرس سقط من أعلى نخلة في الإسماعيلية

جثة
جثة

شهدت مدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حادث أليم حيث لقى مدرس مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها.

وانتقل رجال الأمن لموقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور  مركز شرطة فايد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع «أحمد. ع» 54 عامًا مدرس مقيم فايد.

وقال شهود عيان إن المتوفى صعد أعلى شجرة نخيل لتقليمها و اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

مدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية مصرع مدرس مصرع مدرس في فايد وفاة مدرس سقط من أعلى نخلة محافظة الإسماعيلية

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وائل لطفي

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