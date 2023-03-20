حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

يمكنك بيع عقار تجاري أو سكني وتحقيق أرباح ضخمة، قد يبدأ عملك الحالي في الإقلاع وجني الثمار من أجلك، يمكنك إنهاء جميع المهام المعلقة والاسترخاء في المنزل يبدو أن كل شيء على ما يرام ولكن يجب تجنب خطط الرحلة أو تأجيلها، قد تواجه بعض التحديات في تحقيق الأهداف وتطلب مساعدة الزملاء، قد تلاحظ تحسنًا ملحوظًا في صحتك الجسدية والعقلية.

برج العقرب

قد تحصل على مكاسب مالية ضخمة من التعاون الأجنبي، قد يواجه أحد أفراد عائلتك بعض المشكلات الصحية، قد يستكشف البعض قوائم العقارات للعثور على أفضل خيار لاستثمار أموالهم، قد يعمل المحترفون الإعلاميون بجد لإنجاز شيء كبير وتحقيق أهدافهم.

برج الحوت

قد يأتي اليوم بنتائج متضاربة على الصعيد المالي، قد يشتري لك الآباء شيئًا باهظ الثمن، قد تحصل إنجازاتك على التقدير في العمل، قد تنتهي جميع مشاكلك العاطفية وقد تشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى، قد تقابل أصدقاء قدامى اليوم وتخطط لرحلة قصيرة، لا يتم اقتراح أي نوع من الاستثمار العقاري اليوم.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.