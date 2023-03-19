أحمد موسى: «لو 80 ألف مشجع أهلاوى حضروا مباراة الهلال هنصعد»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي طالب بحضور جماهيري بسعة استاد القاهرة في مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، في المباراة المهمة في تحديد المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية إلى دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسى: استاد القاهرة هو ملعب الرعب لأي فريق إفريقي

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»: «استاد القاهرة هو ملعب الرعب لأي فريق إفريقي»، متمنيًا أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كاملًا.

وأكد موسى: «لو عندك 80 ألف واحد يهتفوا أهلي أهلي؛ الأهلي هيسجل ويصعد في هذه المباراة الحاسمة والفاصلة إن شاء الله».