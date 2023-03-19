الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أحمد موسى عن زيادة حد الإعفاء الضريبى: دخل إضافى للموظفين

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويًا، قائلا إن هذه أموال تعد دخلًا إضافيًا للموظفين.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن حد الإعفاء الضريبي كان 24 ألف جنيه سنويًا قبل اتخاذ هذا القرار.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ هذا القرار لدعم الناس والتخفيف عنهم، وهو ضمن إجراءات عديدة لدعم المواطنين مثل زيادة الرواتب والمعاشات وتكافل وكرامة.

وتابع: «إيرادات مصر 2 تريليون جنيه، بينما المصروفات 2 تريليون و838 مليار جنيه، ليكون العجز 838 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن مخصصات الاستثمار زادت 512 مليار جنيه.

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