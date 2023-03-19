تتر مسلسل «مذكرات زوج».. مشوار حميد الشاعري الموسيقي في الأعمال التلفزيونية والسينمائية

تميز الفنان حميد الشاعري بأسلوبه المنفرد والخاص به في الغناء، حيث رسخت في أذهاننا العديد من الألحان والكلمات بصوته المميز منذ الثمانينات، ومن ضمن أغنياته التي يعشقها الكبار والصغار “عيني، غزالي، عودي” وغيرهم من الأغنيات التي تعيد لنا ذكريات من الزمن الماضي.

وشارك “الشاعري” في تلحين العديد من الأعمال الفنية سواء أفلام أو مسلسلات، فقام عام 1995 بصنع موسيقى تصويرية لفيلم “قشر البندق”، ولحن أغنية للفنان عمرو دياب في فيلم “العفاريت” عام 1990، بالاضافة إلى تلحينه لأغنية “صحاب” بفيلم “بنات في ورطة” عام 1992.

وقام حميد الشاعري بغناء تتر مسلسل “كيد الحموات” 2014 أي منذ 6 أعوام، ليعود مرة أخرى هذا العام ليغني تتر مسلسل “مذكرات زوج” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والمسلسل الذي يخوض بطولته الفنان طارق لطفي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وانتهى الشاعري مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل مذكرات زوج وييقدمه ببشكل مختلف يميل إلى الكوميدي ويشارك في بطولت المسلسل عدد كبير من النجوم بجانب طارق لطفي، أبرزهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، نهى عابدين، نادية رشاد، حازم إيهاب، وچلا هشام، والمسلسل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج للكاتب الكبير أحمد بهجت، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما.

ومن ناحية أخرى، قدم حميد الشاعري في الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب بموسمه الثاني، أغنية عيني مع هشام عباس، وذلك بعد 26 عامًا على طرحها.

وحقق برنامج الدوم لاكتشاف المواهب نجاحا كبيرا منذ عرض الموسم الأول العام الماضي، حيث منح فرص لأكثر من 25 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر ومحافظات الصعيد ومحافظات القناة ولم يقتصر الأمر على الوادي والدلتا فقط، ليعود برنامج الدوم بموسم أقوى، وبحضور كوكبة من النجوم والإعلاميين والمتخصصين، من بينهم الفنانة يسرا والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج بيتر ميمي في لجنة تحكيم التمثيل، بجانب الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن، والإعلامي والدكتور محمد سعيد محفوظ في لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني، بالإضافة إلى الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة في لجنة تحكيم الغناء، وتألق العديد من المواهب من بينهم أمير عبد الواحد من فئة التمثيل، وإيهاب محيي الدين من فئة التقديم التلفزيوني.