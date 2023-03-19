الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

منظم «كتف في كتف» بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: حضور الرئيس دعمنا جميعًا

كتف في كتف
كتف في كتف

قدمت “كتف في كتف” نموذجًا عظيمًا على أرض استاد القاهرة، إذ احتشد أعداد كبيرة جدًا من المتطوعين في الجمعيات الأهلية والخيرية المساهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي دشن مبادرة لتوزيع 4 مليون كرتونة من المواد الغذائية، بحضور أكثر من 300 ألف متطوع.

ومن المقرر أن تبدأ جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي في تعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وبذل عدد كبير من الشباب مجهودات عظيمة في تنظيم احتفالية إطلاق كتف في كتف وفي هذا السياق قال علي محمد، أحد أعضاء صناع الخير، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنوي المسئول عن توجيه المتطوعين للجلوس في أماكنهم بالإستاد، لـ"الدستور" إن اليوم كان عظيم جدًا، والروح التطوع كانت تسوق الجميع، فالكل كان ملتزم بمكانه يهتف باسم مصر، رافعًا أعلام مصر ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والخيري المشاركة في التحالف الوطني ومبادرة كتف في كتف.

وتابع: “أن مهمته كانت توجيه المتطوعين لمكانهم الصحيح في الاستاد، إذ أن لكل مؤسسة مكان محدد في الاستاد، ويجب أن يجلس أعضاءها في نفس المكان، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مهمته كانت صعبة ومرهقة إلا أنها كانت مهمة جدًا، لأنها تحافظ على منع التكدس والزحام في الاستاد”.

أضاف أنه فخور لكونه أحد المساهمين في نجاح احتفالية إطلاق كتف في كتف، ولأنه ساهم في احتفالية يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويساعد على تحقيقها، مشيرًا إلى أن الاحتفالية شارك بها 34 كيانًا تنمويًا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الاتحاد العام للجمعيات إطلاق كتف في كتف الرئيس عبدالفتاح السيسي تحالف الوطني للعمل الأهلي رئيس عبدالفتاح السيسي رمضان المبارك حلول شهر رمضان المبارك

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