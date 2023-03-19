الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 7 محاضر لـ3 منشآت غذائية في القليوبية

ضبط طن بلح غير صالح
ضبط طن بلح غير صالح للاستهلاك الآدمى

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المرور على 3 منشآت غذائية بناحية شبين القناطر وتبين أن جميعها تدار دون ترخيص، وتم تحرير 7 محاضر لـ3 منشآت تضمنت 3 محاضر اشتراطات نظافة و4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

كما تم ضبط طن بلح في واحدة من المنشآت الثلاثة، وتبين تدوين بيانات وهمية على العبوة مثل مكان التصنيع بغرض تضليل الجهات الرقابية، كما تبين أن المكان المداهم غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية.

وبلغت المضبوطات 700 كيس من البلح و10 أجولة وزن الجوال الواحد 40 كجم بإجمالي مضبوطات ١١٠٠ كجم.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وأخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم إخطار مجلس المدينة لاتخاذ اللازم حيال هذه المنشآت غير المرخصة.

إدارة مراقبة الأغذية الصحة بالقليوبية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية شبين القناطر مديرية الصحة بالقليوبية منشآت غذائية بلح فاسد

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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