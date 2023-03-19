تجهيز 9 منافذ على مستوى مراكز ومدن محافظة بني سويف

التقى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، بأمين حزب حماة وطن بمحافظة بني سويف حسن جعفر، لمناقشة التدريبات اللازمة لإقامة منافذ بيع اللحوم البلدى الطازجة بأسعار مخفضة وذلك ضمن المبادرة التي تشارك بها الأمانة العامة المركزية للحزب بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

تأتى تلك المبادرة في أطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، لدعم وتلبية احتياجات المواطن الأساسية من أنواع السلع كافة.

تم الاتفاق على إقامة 9 منافذ لبيع تلك اللحوم موزعة على مراكز ومدن المحافظة بواقع منفذين لمركز ومدبنة بني سويف ومنفذ واحد بكل مركز من المراكز الست المتبقية بجانب منفذ في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

ووجه المحافظ مدير الوحدة الاقتصادية د.علاء سعيد لمتابعة اختيار الأماكن "حسب المساحات المطلوبة" بكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على سرعة تنفيذ التسهيلات لتكون جاهزة عند وصول كميات اللحوم".

وأشار أمين الحزب بالمحافظة أنه من المقرر أن يصل نصيب بني سويف من اللحوم الى 11 طناً، وأنه جار تنفيذ التنسيقات مع الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن المنافذ لن تقتصر على بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تصل إلى 145 جنيه، بينما سيتم بيع عدد من السلع الأخرى منها الخضار، الفاكهة، أسماك، وسلع غذائية أخرى.

حضر اللقاء د.عاصم سلامة نائب المحافظ، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.