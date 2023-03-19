«التعليم»: المشروعات التنموية أساس مسابقة «أولمبياد مدارس مصر».. وهذا سبب اختيار السويس

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب اختيار محافظة السويس لانطلاق مسابقة أولمبياد مدارس مصر، قائلا إن الاختيار جاء كونها المحافظة التي شهدت بداية مشروع مدارس مصر المتميزة بإنشاء مدرسة اللغات الرسمية الثانوية.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن أولمبياد مدارس مصر في دورتها الأولى بمحافظة السويس شهدت منافسة ١٦مدرسة يمثلون مختلف أنواع المدارس بمشاركة أكثر من ٣٥٠ طالبا وطالبة، حيث يمثل فريق كل مدرسة ١٥طالبا يتم توزيعهم بالتساوي على مجالات الأولمبياد الثلاث.

وأوضح أن الأولمبياد تتضمن مجال المعارف العامة، والرياضات الترفيهية والمشروعات التنموية التي يتعلق أغلبيتها بخدمة المحافظة، مشيرا إلى الدور البارز للطالبات خلال فعاليات التصفيات بين المدارس ومشاركتهم المبهرة بالمشروعات التنموية التي أعلنت المحافظة عن تبني تنفيذ بعضها.

وأضاف أن الفرق المدرسية المشاركة تشمل طلاب الصف الثاني الإعدادي والمرحلة الثانوية، حيث صعد للمباراة النهائية مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات ومدرسة نبوية موسى الإعدادية في مجالي المعارف العامة والرياضات الترفيهية، في حين تنافس مدرسة السويس أيضا مع مدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية في مجال المشروعات التنموية.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات التي تضمن محاضرات لكبار المفكرين والشخصيات العامة والمتخصصين من أساتذة الجامعات في مختلف المجالات، حيث تولت مجموعة قناة مدرستنا الإشراف على الأولمبياد بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم بالسويس.

المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم في المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.



ومن المقرر أن تضم المسابقات أيضا ألعاب "التلي ماتش"، وهي لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.



وشهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضور قوي من الشخصيات العامة من بينهم الإعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب والإعلامي عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان والدكتور محمد العقبي والاعلامي احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.



وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.



مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.