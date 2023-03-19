الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

للموسم الثالث.. عمرو الليثي وأحمد صيام يقدما برنامج «الحلواني» في رمضان

احمد صيام وعمرو الليثي
احمد صيام وعمرو الليثي

للموسم الثالث على التوالي، يقدم الإعلامي عمرو الليثي، والفنان أحمد صيام، برنامج «الحلواني»، وهو برنامج كوميدي اجتماعي يتناول الحديث عن شوارع المحروسة التاريخية وأبرز الحارات المصرية ومعالمها ومعلومات تاريخية عنها.

ويجسد الفنان أحمد صيام دور «الحلواني الذي بنى مصر»، ويلتقي الإعلامي عمرو الليثي، ويدور بينهما حوار شيّق يتناول أهم وأبرز شوارع المحروسة التاريخية ومعلومات قيّمة عنها في إطار ساخر وممتع.

يُذاع البرنامج «الحلوني» عبر إذاعة الشرق الأوسط يوميًا قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام، ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّة، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

أحمد صيام عمرو الليثي برنامج الحلواني برامج رمضان الشرق الأوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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