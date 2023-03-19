الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة «رؤية» لدمج ذوي الهمم مجتمعيا

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إطلاق مبادرة رؤية لدعم أبناءنا من ذوي الهمم والمكفوفين.

وأكد الشريف أن مبادرة رؤية تهدف لمساعدة أبناءنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في الاعتماد على أنفسهم عن طريق تقديم المنشآت السياحية والوطنية قائمة طعام «منيو» بطريقة برايل للاطلاع عليها دون مساعدة.

وأشار الشريف إلى أن هناك 76 منشأه سياحية مشاركة في المبادرة السكندرية بتخفيض يصل لـ25%، لكل من يتردد على المنشآت من رواده من ذوي الهمم والمكفوفين، جميعها سبل لدمج ابناءنا من ذوي الهمم مجتمعيا.

جاء هذا على هامش افتتاح معرضي باب رزق 3 وأهلا رمضان وحفل تكريم الأمهات المكافحات على شاطيء المندرة المجاني.

فالمعارض الخيرية دعما من محافظة الإسكندرية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات البسيطة بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر، مجانا دون مقابل لأي أعباء مالية.

مبادرة رؤية
مبادرة رؤية
مبادرة رؤية
مبادرة رؤية
مبادرة رؤية
مبادرة رؤية
مبادرة رؤية ذوي الهمم محافظ الإسكندرية القدرات الخاصة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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