يبحث العديد من المواطنين المستفيدين من المعاشات خلال الأيام الماضية عن كل مايخص التأمينات، حيث سهلت الدولة على المواطنين العديد من الخدمات من خلال المواقع الإلكترونية.

وكانت حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إتاحة كافة الخدمات المتعلقة بالمعاشات بشكل إلكتروني، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023

خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023

يستطيع أصحاب المعاش الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي على موقع التأمينات الاجتماعية، من خلال عدة خطوات، وتتمثل في:

-عن طريق الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالضغط هنــا، ويتم اختيار كلمة خدمات أصحاب المعاشات.

-ويليه خطوة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاشات، كما يمكن لصاحب المعاش أو المستحق أن يستعرض تطور زيادة المعاش.

-ويتم الضغط على كلمة بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي، واسم المستخدم

وياتي ذلك تزامنًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي من المفترض ان يبدأ موظفي الدولة الحصول عليها بداية من شهر أبريل المقبل.

خدمات أخرى تقدمها التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

-الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، و تسجيل رقم تأميني.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة، وانهاء خدمة العمالة غير المنتظمة، واستعراض العمالة المستمرة، واستعراض العمالة المنتهية.

-استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- صرف منحة الزواج.

-التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- طلب استعلام عن السيارة، وعرض السيارات المملوكة لمالك، واستعراض كشف حساب السيارة.

- استعلام عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة.

- استعلام عن العمليات المستمرة.

- استعراض السداد عن عملية المقاولة «مستخلصات».

- الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل.

- استعراض ديون العمال المدرجة على المنشأة، استعراض كشف حساب منشأة.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن أوعيه الاجور.

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