الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط|كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات 2023 وموعد صرف الزيادة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يتسأل قطاع كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات وموعد صرفه، كونه يساهم بشكل رئيسي في معيشتهم، وهو بالفعل يهم شريحة كبيرة في المجتمع، وفي هذا السياق أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن عدد المستفيدين من المعاشات والزيادة الخاصة بها نحو 11 مليون مواطن، والزيادة المقدرة لهم بشكل سنوي تصل إلى 55 مليار جنيه.

التأمينات الاجتماعية: 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

«التأمينات»: زيادة المعاشات 15% أعلى نسبة يسمح بها القانون

زيادة صرف المعاشات أبريل 2023

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءًا من شهر أبريل المقبل، لتعلن هيئة التأمينات الاجتماعية أن تكلفة التبكير في  صرف الزيادة بشهر إبريل بدلًا من يوليو نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

قيمة زيادة المعاشات في أبريل  2023

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه سيجرى صرف زيادة المعاشات تزامنًا مع صرف معاشات أبريل 2023 التي تصرف من اليوم الأول في الشهر، لتكون الزيادة المقرر صرفها في الأول من شهر أبريل المقبل بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

بعد زيادتها.. خطوات تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«التضامن»: 10.8 ملايين صاحب معاش و9 آلاف منفذ لصرف مستحقاتهم

الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 

ويتسأل الكثير من المستفيدين من معاش التأمينات عن كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات وموعد صرفها إذ يشغل بال الكثير من المواطنين عن الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتامينات ومن بين هذه الخدمات هى الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي على موقعها الرسمي.

وتقدم «الدستور» لمتابعيها في السطور الأتية كل ما  يخص طريقة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور لقراءه بشكل يومي.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي 2023

وهناك عدد من الخطوات يجب على المستفيدين من معاش التأمينات اتخاذها لمعرفة قيمة المعاش وموعد استحقاقه والتي جاءت كالأتي:

1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط: 

 

2- قم باختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات

 

3-الضغط على خانة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

 

4- الضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم كخطوة استباقية.

 

5- يمكن بعد التسجيل الاستعلام عن موعد صرف  المعاشات.

معاش التأمينات زيادة صرف المعاشات إبريل 2023 معاش التأمينات بالرقم القومي موقع الهيئة القومية للتأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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