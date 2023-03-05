الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«التأمينات»: زيادة المعاشات 15% أعلى نسبة يسمح بها القانون

المعاشات
المعاشات

 قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن يوم الخميس الماضي عن إجراءات متكاملة لدعم أصحاب المعاش والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر أبريل المقبل.

الرئيس السيسي قرر تبكير زيادة المعاشات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس قرر تبكير زيادة المعاشات من خلال صرف المعاشات في شهر أبريل، بدلاً من شهر يوليو بنسبة زيادة تصل لـ15%، وهذه النسبة هي أعلى نسبة يسمح بها قانون المعاشات. 

وتابع، أن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيه، بتكلفة تقدر بـ55 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية للتأمين قامت بتغير البطاقات الخاصة بصرف المعاش لبطاقات "ميزة"، للتسهيل على أصحاب المعاش بصرف معاشه من أي مكان، كما أن المواطن يستطيع صرف معاشه من خلال المحافظ الالكترونية، بعد إعلام هيئة التأمينات بالرقم صاحب المعاش المفعل عليه خدمة الكاش.

القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر ابريل قانون المعاشات أعلى نسبة بطاقات ميزة المحافظ الالكترونية

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