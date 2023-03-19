السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع التحرير من صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.