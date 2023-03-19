الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الإسماعيلية» تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية تحت عنوان "الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية" لـ140 ممرضًا وممرضة من هيئة تمريض مستشفيات حميات الإسماعيلية، وحميات التل الكبير، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، وإدارة فايد الصحية، وذلك على مدار 5 أيام.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بالإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إجراء هذا الأسلوب المنقذ للحياة عن طريق محاضرات عملية ونظرية على الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال "أقل من عام- أكبر من عام"، وكيفية تقييم المريض فاقد الوعي وكيفية القيام بضغط الصدر وإعطاء نفس الإنقاذ وغيرها من خطوات الإسعافات الأولية.

وأضاف "حطب"، أن الدورة تعمل على تنمية مهارات الفرق التمريضية بالمستشفيات على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة، وتفعيلًا للتعليم الطبى المستمر ولضمان تقديم خدمة ذات فاعلية وجودة للمرضى بالمستشفيات، وأشرفت على الدورة تريزة إبراهيم، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة.

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