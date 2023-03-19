«حاجة جبارة».. أهالى المشاركين فى برنامج «كابيتانو مصر» يشيدون بمجهود شركة المتحدة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" كواليس ختام " كابيتانو مصر"، المشروع الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية، ولقاءات حصرية مع الأهالي.

حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم لمشاركة أبنائهم في برنامج "كابيتانو مصر"، وقال والد أحد اللاعبين المشاركين من محافظة الغربية: «إن برنامج (كابيتانو مصر) حاجة جبارة، مشروع تحت رعاية الرئيس عبدالفتالح السيسي»، كما وجّه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على تبني البرنامج، وشركة المتحدة على فكرة البرنامج والمجهود المبذول الذى يفوق كل التوقعات.

وأضافت والدة أحد اللاعبين من المشاركين: "إن دعم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودعم رئيس الجمهورية دفعة قوية جداً للمشاركين".

كواليس ختام «كابيتانو مصر».. المشروع الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية

كما قالت والدة أحد اللاعبين المشاركين إن حلم ابنها كان أن يلعب كرة قدم، والبرنامج أتاح له الفرصة وجعل ابنها في غاية الانبساط، كما أضافت أخرى: "البرنامج بذل مجهودا كبيرا وحقق حلم الأبناء".

وفي نفس السياق، قال والد أحد المشاركين: "البرنامج أعطى اهتماما كبيرا جداً للمشاركين ودعما ماديا وأيضاً دعما معنويا بأسلوب علمي في رعاية الأبناء".

يذكر أن «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط، فى جميع محافظات الجمهورية، الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وقد أطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.