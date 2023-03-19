أخبار فاتتك|اجتماع خماسي بشرم الشيخ بشأن فلسطين اليوم.. وتوقعات طقس الأحد

شهدت الساعات الماضية، تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية يتضاعف التساؤل عن سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل من قبل المسافرين للخارج، وشهدت جميع أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية استقرارًا كبيرًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

تستضيف مصر اجتماعًا خماسيًا، اليوم الأحد، لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«إعلام النواب» تناقش تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. اليوم

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع القانون المُقدَم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الكثير من المباريات من عدد من دوري كرة القدم شغل عشاق الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يضم جدول مواعيد مباريات اليوم عدد من المواجهات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«WATCH IT» تتألق فى رمضان بباقة من أقوى الأعمال الدرامية

تستعد منصة WATCH IT الرقمية الأكثر انتشارًا فى المنطقة للموسم الرمضانى المقبل بشكل مميز للغاية، من خلال توفير محتوى حصرى مميز، بالإضافة إلى عدد كبير من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تعرض عبر القنوات الفضائية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الخروج من المنزل سعى المواطنين لمعرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وحالة الطقس لتفادي الطقس البارد وأماكن سقوط المطر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)