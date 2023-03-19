الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الكثير من المباريات من عدد من دوري كرة القدم شغل عشاق الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يضم جدول مواعيد مباريات اليوم عدد من المواجهات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

وينشر "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الأحد في كأس الرابطة المصرية

فريق نادي المقاولون العرب ضد نادي حرس الحدود

يقام اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبالساعة 5:00 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية الأفريقية

فريق سانت إليوي لوبوبو ضد فريق الاتحاد الجزائري

يقام اللقاء بتمام الساعة 5:00 وذلك بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

نادي الأخضر الليبي ضد فريق مارومو جالانتس

يقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

فريق يانغ أفريكانز ضد نادي الاتحاد المنستيري

يقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 7.

فيوتشر ضد نادي اسكو كارا

يقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة.

فريق الجيش الملكي المغربي ضد فريق بيراميدز المصري

يقام اللقاء اليوم الاحد في أبرز مباريات اليوم الأحد بتمام الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة الرياضية المغربية.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في العاشرة بتوقيت القاهرة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي
 

نادي شيفيلد يونايتد ضد فريق بلاكبيرن روفرز

يُقام اللقاء بتمام الساعة 4:00 وتكون بتوقيت أبو ظبي، وتمام الساعة 3:00 مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة بتمام الساعة 2:00 وتكون بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برايتون ضد فريق غريمسبي تاون

يُقام اللقاء بتمام الساعة 6:15 وذلك بتوقيت أبو ظبي، 5:15 مساءً وتكون بتوقيت مكة المكرمة 4:15 وذلك بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مانشستر يونايتد ضد فريق فولهام

ويُقام اللقاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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