بطاقة الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة فى الدوري الإسباني، حيث زادت معدلات البحث عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة واسم معلق المباراة وكل ما تريد معرفته عن مباراة القمة النارية فى السطور التالية.

ترتيب برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

يتصدر البرسا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ولعب برشلونة هذا الموسم 25 مباراة حقق الفوز فى 21 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، وتمكن لاعبو برشلونة من تسجيل 47 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، بينما لعب المارينجي 25 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباريات، وسجل لاعبو الفريق 50 هدفا، واستقبلت شباكه 19 هدفا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني

تنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غدًا الأحد، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سبوتي فاي كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، جميع مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN 4K، وقناة beIN Sports Premium HD1.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني

قررت شبكة قنوات بي ان سبورتس إسناد التعليق على مباراة الكلاسيكو للمعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيوليس كوندي، أندرياس كريستينسن، أليكس بالدي.

خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفيسكي، فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

حارس المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلان ميندي، أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.