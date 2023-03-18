مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في العاشرة بتوقيت القاهرة

تسبب تعديل السلطات المغربية الساعة في البلاد مع حلول شهر رمضان المبارك، في تأخير انطلاق مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، طبقا بتوقيت القاهرة، لتصبح في العاشرة مساء بدلا من التاسعة.

وقررت السلطات المغربية تأخير الساعة في البلاد لمدة ساعة بداية من منتصف الليل، ليكون فارق التوقيت ساعتين بدلا من ساعة واحدة، حيث ستكون المواجهة في الثامنة بتوقيت الرباط العاصمة المغربية، العاشرة بتوقيت القاهرة.

يذكر أنه أقيم اليوم بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في إطار خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز الأبيض الكامل، ويظهر الحارس بالأخضر، ويرتدي الجيش الملكي زيه التقليدي الأسود في الأحمر، ويرتدي الحارس البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد كذلك على وصول الفريقين لملعب اللقاء قبل انطلاقه قرابة ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم التشكيلات لمراقب المباراة بمجرد الوصول مباشرة.