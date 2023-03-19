درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الخروج من المنزل سعى المواطنين لمعرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وحالة الطقس لتفادي الطقس البارد وأماكن سقوط المطر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء، لكي يسود مائل للبرودة نهارا في القاهرة الكبرى وبالوجه البحرى وفي السواحل الشمالية وطقس مائل للدفء على مناطق جنوب سيناء وفي شمال الصعيد، وطقس يكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد، وبارد ليلا بأغلب الأنحاء.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر

ويقدم “الدستور” حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على محافظات القاهرة الكبرى، ووجود فرص لأمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة في جنوب الوجه البحرى وفي مدن القناة، ووجود فرص لأمطار خفيفة لأمطار متوسطة في السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحرى وبالسواحل الشمالية الشرقية وفي وسط سيناء ، وذلك يكون مع وجود نشاط للرياح أحيانا على أكثر من أنحاء الجمهورية وفي البحر المتوسط معتدل لمضطرب ، وفي البحر الأحمر طقس خفيف إلى معتدل.

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023

وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم الأحد:

مجافظات القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وفصل الشتاء في هذا العام طبقا لكافة لحسابات الفلكية سوف يصل طوله إلى ما يقرب من 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وسينتهى في يوم الإثنين الموافق 20 مـارس 2023م الموافق وهو 28 من شعبان 1444هـ بتمام الساعة 23:26.

والشمس ستدور فى مدار ظاهرى بالنسبة لنجوم الخلفية السماوية التى ستظهر ثابتة فى السماء، وسيعرف هذا المدار بدائرة البروج وسوف يميل مستوى دائرة البروج مع مستويات دائرة الاستواء السماوى بزاوية، وقدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية ذاتها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.