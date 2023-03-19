الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الخروج من المنزل سعى المواطنين لمعرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وحالة الطقس لتفادي الطقس البارد وأماكن سقوط المطر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء، لكي يسود مائل للبرودة نهارا في القاهرة الكبرى وبالوجه البحرى وفي السواحل الشمالية وطقس مائل للدفء على مناطق جنوب سيناء وفي شمال الصعيد، وطقس يكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد، وبارد ليلا بأغلب الأنحاء.

 

اقرأ ايضا

كل ما تريد معرفته عن حجز اراضي الإسكان الاجتماعي.. بالرابط والخطوات

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الاحد 19 مارس

 

 درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر

ويقدم “الدستور” حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على محافظات القاهرة الكبرى، ووجود فرص لأمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة في جنوب الوجه البحرى وفي مدن القناة، ووجود فرص لأمطار خفيفة لأمطار متوسطة في السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحرى وبالسواحل الشمالية الشرقية وفي وسط سيناء ، وذلك يكون مع وجود نشاط للرياح أحيانا على أكثر من أنحاء الجمهورية وفي البحر المتوسط معتدل لمضطرب ، وفي البحر الأحمر طقس خفيف إلى معتدل.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-3-2023

وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم الأحد: 

  • مجافظات القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
  • والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.
  • ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.
  • وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
  • وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
  • وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وفصل الشتاء في هذا العام طبقا لكافة لحسابات الفلكية سوف يصل طوله إلى ما يقرب من 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وسينتهى في يوم الإثنين الموافق 20 مـارس 2023م الموافق وهو 28 من شعبان 1444هـ بتمام الساعة 23:26.

طوارئ في أحياء الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ

ابق دافئًا.. 5 نصائح لحماية الأطفال من الطقس البارد

والشمس ستدور فى مدار ظاهرى بالنسبة لنجوم الخلفية السماوية التى ستظهر ثابتة فى السماء، وسيعرف هذا المدار بدائرة البروج وسوف يميل مستوى دائرة البروج مع مستويات دائرة الاستواء السماوى بزاوية، وقدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية ذاتها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس الطقس محافظات مصر الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الأحد 19 مارس 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الأحد 19 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا