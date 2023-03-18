السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ابق دافئًا.. 5 نصائح لحماية الأطفال من الطقس البارد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة في آن واحد مؤشر للإصابة بالأنفلونزا للعديد من الأطفال خاصة ذوات المناعة الضعيفة؛ لذا لابد طوال الوقت أن نبحث عن طرق وقاية الطفل من الإصابة بالأنفلونزا.

ابق دافئًا

من المهم جدًا اختيار الملابس التي ستبقيك أنت وأطفالك دافئين أثناء الأنشطة الترفيهية، لذا يجب على الأطفال ارتداء معطف دافئ ومقاوم للماء مع قبعات وأوشحة وقفازات، يفقد الأطفال حرارة الجسم بشكل أسرع من البالغين، لذلك تأكد من أن الطفل يأخذ فترات راحة داخلية كل 30 إلى 40 دقيقة.

طريقة بسيطة لتجنب الانفلونزا الشتاء

من الأسطورة الشائعة أن الطقس البارد يسبب نزلات البرد، لكن الأنفلونزا تنجم بشكل رئيسي عن الفيروسات.

ومن المرجح أن ينتشر الفيروس عندما يكون الأطفال في المدرسة، ويعد مرض الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا في حالات عدوى الإنفلونزا، لذا، يجب الحصول على لقاحات الإنفلونزا.

استخدام الماء والصابون

غالبًا ما يؤدي غسل اليدين إلى تقليل انتشار الجراثيم، اغسل يديك بانتظام بعد السعال والعطس ومشاركة الألعاب وقبل الوجبات وما إلى ذلك

قل للطفل أن يغطي فمه: العطس أو السعال على الكوع المنثنية يساعد أيضًا على منع انتشار الجراثيم.

الحفاظ على رطوبة الجسم

إذا كنت تلعب في الهواء البارد والجاف، فيمكنك بسهولة نسيان تناول السوائل، حتى إذا كنت لا تتعرق، فستكون عرضة لخطر الجفاف، وشجع الأطفال على شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد اللعب. 

يتعرض الأطفال أيضًا لخطر الجفاف في درجات الحرارة الباردة أكثر من البالغين، أعط الطفل الكثير من السوائل الدافئة مثل الماء الدافئ وحليب الكركم الدافئ والقهوة والشاي وما إلى ذلك.

استخدم واقي الشمس

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا في الشتاء، إلا أنه يجب عليك وضع واقٍ من الشمس أثناء اللعب في الداخل، قم بتغطية الوجه بواقي من الشمس واستخدم القليل من مرطب الشفاه مع واقٍ من الشمس على شفتيك.

الشتاء معظم العائلات الفرصة حلول فصل الشتاء درجات الحرارة بشكل كبير يجب عليك البقاء في المنزل طوال الوقت اتبع روتين النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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