«WATCH IT» تتألق فى رمضان بباقة من أقوى الأعمال الدرامية

تستعد منصة WATCH IT الرقمية الأكثر انتشارًا فى المنطقة للموسم الرمضانى المقبل بشكل مميز للغاية، من خلال توفير محتوى حصرى مميز، بالإضافة إلى عدد كبير من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تعرض عبر القنوات الفضائية، لتوفر المنصة المحتوى الرقمى الخاص بهذه الأعمال بشكل حصرى.

- 17مسلسلًا من إنتاج «المتحدة» و«يحيى وكنوز» و«المحمية» للأطفال

تقدم منصة WATCH IT لجمهورها ١٧ عملًا دراميًا مميزًا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تُعرض خلال رمضان على القنوات الفضائية التابعة للشركة أيضًا. وتتضمن قائمة هذه الأعمال: «الكبير أوى ٧» بطولة أحمد مكى، و«سره الباتع» بطولة أحمد السعدنى وأحمد فهمى، و«رسالة الإمام» بطولة خالد النبوى، و«الكتيبة ١٠١» بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، و«عملة نادرة» بطولة نيللى كريم، و«١٠٠٠ حمد الله ع السلامة» بطولة يسرا، و«جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، و«سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، و«الصفارة» بطولة أحمد أمين، و«تحت الوصاية» بطولة منى زكى، و«مذكرات زوج» بطولة طارق لطفى، و«جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم، و«جميلة» بطولة ريهام حجاج، و«علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، و«حرب» بطولة أحمد السقا، و«ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، و«حضرة العمدة» بطولة روبى.

وتقدم المنصة عملين للأطفال، هما الجزء الثانى من المسلسل الناجح «يحيى وكنوز»، الذى يُقدم تحت اسم «سر البردية»، ويتحدث عن التاريخ والحضارة المصرية بشكل مختلف، بالإضافة إلى مسلسل «المحمية» بطولة عدد من الأطفال، ويستهدف التوعية بالحفاظ على البيئة.

- «كشف مستعجل» قنبلة كوميدية جديدة تجمع مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن

تقدم WATCH IT، كذلك، المسلسل الكوميدى الجديد «كشف مستعجل»، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنا وإلهام وجدى، إلى جانب ‏محمد ‏لطفى، ومحمد على ‏رزق، والفنانة القديرة هناء الشوربجى، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وهو من تأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وقال مصطفى خاطر، الذى يجسد دور مريض نفسى يُدعى «يوسف»، إن فكرة مسلسل «كشف مستعجل» ملىء بـ«كوميديا الموقف»، ويحتوى على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث.

وأضاف «خاطر»: «العمل هو الأول من نوعه، ويميل إلى دراما الجريمة فى إطار كوميدى، وهو ما حمسنى للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو»، مشيرًا إلى أنه «حتى الجرائم التى تُرتكَب خلال الأحداث لها كود أخلاقى، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التى أقدمها».

وتقدم هنادى مهنا شخصية ممثلة مغمورة تُدعى «عاليا»، ضمن أحداث المسلسل، التى قالت عنها إنها ‏شخصية تحمل عدة مفاجآت للجمهور، من خلال تحولات تحدث لها ‏بتسلسل الأحداث، مضيفة: «فتاة ‏طموحة جدًا، تحاول جمع المال طول الوقت من أجل تحقيق حلمها فى أن تصبح ‏مطربة مشهورة».

ورأى المخرج شادى الرملى أن أبرز ما يميز «كشف مستعجل» هو كونه ‏أول تعاون بين مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن فى عمل تليفزيونى، رغم عملهما كثيرًا معًا فى ‏المسرح.

وقال «الرملى» إن المسلسل ملىء بالكوميديا التى تحمل شكلًا مختلفًا تمامًا عن الكوميديا التى عهدناها ‏خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهدف من العمل هو إضحاك وتسلية الجمهور.

وأضاف: «الكوميديا من أجل الضحك فقط هى هدف المسلسل، والفن نفسه هدفه الأول هو تسلية الناس وتقديم وجبة ترفيهية جاذبة لإسعاد الجمهور»، مشيرًا إلى سعيه لتقديم «كوميديا راقية بإيقاع ‏سريع».

وكشف محمد على رزق عن تفاصيل الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه يجسد دور مخرج مسرحى يُدعى «أمجد عبدالسلام البنهاوى»، ولديه فرقة مستقلة تعمل فى ‏مسرح الهواة، وهو شخص يدعى دائمًا أنه فنان موهوب ومختلف.

وأضاف «رزق»: «أغلب ‏مشاهدى مع مصطفى خاطر وهنادى مهنا، وألتقى باقى الأبطال محمد عبدالرحمن ومحمد لطفى ‏وإلهام وجدى، ولكن ما يقرب من ٨٠٪ من ظهورى يكون مع خاطر وهنادى».

- موسم خامس من المسلسل الأردنى «جلطة» بشكل مختلف

أعلنت المنصة عن عرض الجزء الخامس من المسلسل الأردنى الكوميدى «جلطة» باسم «جلطة.. كبرت العيلة»، وذلك بشكل حصرى، بعد النجاح الكبير للمواسم الأربعة الأولى، حيث تستهدف تقديم دراما منوعة لكل الجمهور العربى. المسلسل من بطولة النجوم الكوميديين أمل دباس وزهير نوبانى ومحمد خير الجراح، إلى جانب جينى أسبر وشريف الزعبى وليا مباردى وزينة خريسات ومايا الصعيدى، وينضم وجهان جديدان وهما الفنانة السورية الكبيرة وفاء موصللى، والشابة سارة خصاونة.

- عمر زهران يقترب من إنهاء «الكتيبة 101»

اقترب المخرج عمر زهران من إنهاء تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة ١٠١»، الذى يعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يجسد دور قائد الكتيبة.

مسلسل «الكتيبة ١٠١» يقدم بطولات القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب بسيناء، وكذلك بطولات أبناء سيناء فى مواجهة الإرهاب ومساعدتهم القيادات الأمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء منهم.

ويشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحى عبدالوهاب وميرنا نورالدين وخالد الصاوى وإسلام جمال ووليد فواز، وهو من إخراج محمد سلامة.

- «شيف بالبيت 2» يستضيف وجوهًا جديدة ويقدم أسهل الوجبات

تعرض المنصة الموسم الثانى من برنامج «شيف بالبيت» من تقديم الشيف بشر الحلبى ويقدم خلاله أشهى الأكلات.

ويستضيف البرنامج عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والسوشيال ميديا، ويتم إشراكهم فى تقديم الوجبات بشكل مميز يقترب من الكوميديا.

يأتى تقديم الموسم الثانى من البرنامج بعد نجاح الموسم الأول، الذى عرض العام الماضى، حيث قدم عددًا من الأكلات العربية التى تهم الجمهورين المصرى والعربى بأسلوب مختلف وشكل جديد يعتمد على الإبهار. وحرص «الحلبى» على تقديم الوجبات بشكل بسيط وسهل، حيث يمكن لربات البيوت إعداد الوجبات بسهولة وبسرعة، والبرنامج من إخراج أحمد نور.

ويستضيف الموسم الثانى من البرنامج العديد من الفنانين من بينهم: «عمرو وهبة وميريهان حسين وعصام السقا ومحمد ثروت ورنا رئيس ومراد مكرم وإسلام إبراهيم وأحمد جمال سعيد ومحمود عبدالمغنى وشيماء سيف وأمين مصطفى وليلى عز العرب، وغيرهم».