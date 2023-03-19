مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

يعقد في شرم الشيخ..

تستضيف مصر اجتماعًا خماسيًا، اليوم الأحد، لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا خماسيًا بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.

جهود دعم التهدئة

وأشار إلى أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها "اجتماع العقبة"، يوم 26 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن استكمال المناقشات يهدف لدعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.

وكشف عن أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع تأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.