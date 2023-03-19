الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

يعقد في شرم الشيخ..

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

متحدث الخارجية
متحدث الخارجية

تستضيف مصر اجتماعًا خماسيًا، اليوم الأحد، لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا خماسيًا بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة. 

جهود دعم التهدئة 

وأشار إلى أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها "اجتماع العقبة"، يوم 26 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن استكمال المناقشات يهدف لدعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.

وكشف عن أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع تأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

إسرائيل فلسطين مصر شرم الشيخ التهدئة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه

«أكلة فسيخ».. أهالي الإسكندرية يودعون الأسماك المملحة قبل رمضان

القاهرة الإخبارية: تركيا تستعد لانتخابات مصيرية قادمة

«تضامن النواب» تعقد جلسة استماع عن قضية الوعى اليوم

منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لنشر المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا