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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى 2022-2023 والقنوات الناقلة اليوم

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يتساءل عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن موعد برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني وهو الدوري الذي يتعلق بمتابعته مئات الملايين من المتابعين حول العالم، لذا يهتم محبو كرة القدم بمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة وأخبار الفريقين قبل المباراة المرتقبة.

مكان إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو 

ومن المفترض أن تقام المباراة على  ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في مدينة برشلونة مباراة برشلونة وريال مدريد، في قمة مواجهات الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، فنادي برشلونة، صاحب الأرض، وهو يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد

المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري.

يُذكر أن نادي برشلونة يواصل تحقيق سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

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بطاقة الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى

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ومن ناحية أخرى فإن نادي ريال مدريد فله هدف واحد من المباراة وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "لا ليجا" حتى نهاية الموسم.

وفي السطور الآتية يقدم الدستور  كل ما يريد القارئ معرفته عن مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 “الكلاسيكو”؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها beIN SPORTS HD 1 ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية للكلاسيكو من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها جريدة الدستور عبر موقعها الرسمي .

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بطاقة الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى

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وائل لطفي

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