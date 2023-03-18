التحفظ على 100 ألف قرص منشطات ومكملات غذائية فى الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية" لإدارته الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار في الأدوية غير المرخصة "مستوردة"، وعثر بداخلها على 5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية".

كما تم ضبط "كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي" وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.