التحفظ على 100 ألف قرص منشطات ومكملات غذائية فى الأميرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية" لإدارته الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار في الأدوية غير المرخصة "مستوردة"، وعثر بداخلها على 5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية".
كما تم ضبط "كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي" وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.