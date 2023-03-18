السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 100 ألف قرص منشطات ومكملات غذائية فى الأميرية

مكملات غذائية
مكملات غذائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية" لإدارته الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار في الأدوية غير المرخصة "مستوردة"، وعثر بداخلها على 5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية".

كما تم ضبط "كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي" وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التواصل الاجتماعي بمديرية أمن القاهرة ضبط احد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الأميرية

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