السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كسح مياه الأمطار وإعلان الطوارئ بـ4 مراكز فى كفرالشيخ

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

شهدت مدن وقرى بيلا وقلين والحامول وسيدي غازي بكفرالشيخ، رفع مياه الأمطار، وانتشرت معدات مجالس المدن لرفع المياه، التي شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفرالشيخ، وتسليك البيارات والبالوعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة وبمجالس المدن وبالمديريات المتعددة.

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، قسم النظافة بالمدينة ورؤساء القرى، بسرعة الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وفرق الطوارئ لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، تزامنًا مع سقوط الأمطار التي شهدها مركز ومدينة بيلا اليوم.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن جهود رجال النظافة وفرق الطوارئ بمجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ورفع تجمعات المياه بالمدينة والقرى.

وشدد رئيس المدينة، على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى لإزالة تراكمات مياه الأمطار، وتلقى كافة شكاوى المواطنين الناتجة عن سقوط الأمطار والعمل على سرعة حلها، والسيطرة على أي حادث طارئ.

كما تابع رئيس المدينة، الجهود اليومية لجهاز النظافة والوحدات المحلية بالقرى في رفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدينة والقرى، ونقل كافة المخلفات والتراكمات للأماكن المخصصة لها، وصيانة وإصلاح واستكمال إنارة عدد من الشوارع والطرق ببعض القرى، بواسطة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية بالقرى.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة وداخل مجمع المواقف وأماكن تجميع المياه وأمام المصالح الحكومية، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.
وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.


وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية، والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، مكلفًا مدير إدارة شركة مياه الشرب، والصرف الصحي بقلين، بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

بيلا امطار طوارئ شوارع كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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