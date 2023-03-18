طارق النبراوي: رفع جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

أصدر نقيب المهندسين طارق النبراوي، قرارًا برفع جلسة مجلس النقابة المنعقدة الآن.

وقال النبراوي في بيان مقتضب له: “تم رفع جلسة مجلس النقابة المنعقدة اليوم 18 مارس 2022 دون تفويض من النقيب لأحد باستكمالها، وسيتم إصدار بيان بعد قليل”.

وسبق أن أعلن النبراوي: “الدعوة التي أصدرتها بشأن اجتماع لمجلس النقابة يوم السبت 18 مارس، لا تزال قائمة بنفس جدول الأعمال الذي أرفقته بالدعوة وهو تنفيذ قرار الجمعية العمومية المنعقدة 6 مارس بتغيير الأمانة العامة -أمين عام وأمين عام مساعد-”.