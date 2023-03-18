السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2023 وأبرز رسائل التهنئة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الكثير من المواطنين استعدادًا له.

تعرف على موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية

وتزامنًا مع اهتمام المسلمين من كل مكان لمعرفة موعد عيد الأضحى 2023 وفقًا للبحوث الفلكية، نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير في الساعات الأخيرة ومن ضمنها رسائل تهنئة في عيد الأضحى 2023.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو، حيث تزداد عدد أيام الاحتفال بعيد الأضحى عن عيد الفطر المبارك. 

ويتم تحديد الموعد الرسمي لبداية العيد الكبير وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، يكون العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة وقفة عرفات في اليوم الذي يسبقه، وتلتزم جميع الدول العربية باستطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة حتى يتوحد تاريخ بداية الشهر الذي يؤدي فيها المسلمون من كافة أنحاء العالم فريضة الحج.

رسائل تهنئة في عيد الأضحى 2023

  • أيام العيد تأتي مرة في السنة ولا تعوض، فكل عيد يأتي بشيء مختلف، الإدراك الجميل أننا في حماية الله وحمايته، كل التوفيق وأنت على الرحب والسعة.
  • أهنئكم على قرب اقتراب عيد الأضحى ، وآمل أن يجعل الله هذا العيد مفتاحًا للخير والبركات عليك وعلى أهلك كل التوفيق وأنت على الرحب والسعة.
  • عيد الأضحى المبارك وعيد الفورة والخير والأضحى قد هال ، تكون أقرب إلى الله عساكم عن عواضة.
  • لا شيء يسلبك مكانك في قلبي ، فأنت استقرت في قلبي ووجدت فيه وطنا لا يفارقك ، ومن أعماق قلبي أهنئك وعيد الأضحى المبارك.
  • أصدقائي ، نشاركهم أوقات السعادة حيث نشاركهم أوقات الحزن ، ونفهم أننا على أكتافنا عندما نكون في حالة حزن ، وعندما نكون سعداء ، يكونون أول من يحتفل معنا وعيد الأضحى المبارك.
  • نزيه من فرحتنا شموع تنير لنا العالم ، ونعلن أننا مسلمون وكل التوفيق وأنت على الرحب والسعة.
  • بارك الله فيك بالصحة والبركات في أيامك ومعيشتك وأزواجك وأولادك ، وبارك الله فيك فرح العيد وعيد الأضحى المبارك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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