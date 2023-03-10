تاريخ عيد الأضحى 2023 يعد من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث بكثرة في الأيام الماضية استعداداً لعيد “النحر” وتقديم التهنئة للأهل والأقارب، ويزداد “البحث” على “جوجل” من قبل جميع المسلمين في مصر والعواصم العربية عن تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية.

تستعرض جريدة “الدستور” في السطور التالية تاريخ عيد الأضحى 2023

تاريخ عيد الأضحى 2023



وبالتزامن مع “البحث” عن تاريخ عيد الأضحى 2023 بمصر، تنشر «الدستور» تفاصيل موعد عيد الأضحى بمصر، حسب رصد معهد “البحوث الفلكية”، حيث يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وهو أول أيامه وفقاً لما كشف عنه معهد البحوث الفلكية عن طريق التقرير الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويحصل على تعليقات ومباركات كثيرة لكل الأهل والأقارب والأصدقاء و جميع الأحباب في كل بقاع الأرض.



رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

أولا- “بالعيد أهنيكم وبروحي أفديكم وبالفتة أغديكم وبالخروف أفديكم عيد أضحى سعيد عليكم”.

ثانيا- “أحب أقولكم كل عام وأنت بصحة وخير بمناسبة دخول عيد الأضحى علينا، واتمني أن يتقبل الله أعمالكم وطاعتكم، اللهم آمين”.

ثالثا- “عيد أضحي سعيد جديد يدخل علينا أتمني أن يعيده الله علينا وعليكم وعلي جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالخير واليمن والبركات”.

رابعا- “حبيت أسبق الجميع، لأكون أول من يرسل المعايدة لأغلي الناس علي قلبي، فكل عام انتم بخير وصحة وسلامة، وعيد أضحي سعيد”.

خامسا- “عسى الفرح دايم.. والعيد بأهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دايم”.

سادسا- “كل عام وأنتم وأحبابكم مجتمعين على الخير في صحة وعافية نتمنى لكم عيد فتة سعيد”.

موعد إجازة عيد الفطر 2023



جدير بالذكر أنه تمت الإشارة من خلال البحوث الفلكية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك، وهي تبدأ يوم الجمعة 21 أبريل ويجيء يوم الانتهاء السبت الموافق 22 أبريل 2023، وهو العيد الذي يكون بعده بشكل مباشر عيد الأضحى ويستقبله جميع المسلمين بالنحر وتوجد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المختلفة.

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