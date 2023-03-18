السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. «الثقافى الروسى» يستضيف احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم
احتفالية عيد الأم

تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة وباليه فاطيما، احتفالية عيد الأم، في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد 19 مارس الجاري، بمسرح "تشايكوفسكي" بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي. 

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية عرض لمنوعات من الباليه الكلاسيكي العالمي وفقرة باليه عن الحضارة الفرعونية واستعراض شرقي، بالإضافة الى استعراض حلوة يا بلدي المأخوذ عن أغنية الفنان "حماقي" و" لارا إسكندر".

 كما تتضمن الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالسفارة الروسية بالقاهرة، وكذلك الأمهات المثاليات.


وتشرف على الاحتفالية د. فاطيما مرزوق، مؤسسة ومديرة ستوديو باليه فاطيما ويشاركها كل من الفنانة مريم صلاح والفنانة ساندرا سليم.

احتفالية تكريم الامهات المثاليات احتفالية عيد الأم احتفالية البيت الروسى بالقاهرة الجامعات الروسية الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية السفارة الروسية المراكز الثقافية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أول سبيكة.. «الدستور» تنشر حجم إنتاج منجم «إيقات» الفعلى من الذهب

خبير اقتصادى: تركيا أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعى المسال من مصر

سعر الدولار اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

الحكم على هبة قطب فى «إهانة الرجل» غدًا

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب مواد مخدرة

تقديم الرعاية الطبية لـ 1004 حالات بقافلة جامعة طنطا بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا