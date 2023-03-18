غدًا.. «الثقافى الروسى» يستضيف احتفالية عيد الأم

تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة وباليه فاطيما، احتفالية عيد الأم، في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد 19 مارس الجاري، بمسرح "تشايكوفسكي" بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية عرض لمنوعات من الباليه الكلاسيكي العالمي وفقرة باليه عن الحضارة الفرعونية واستعراض شرقي، بالإضافة الى استعراض حلوة يا بلدي المأخوذ عن أغنية الفنان "حماقي" و" لارا إسكندر".

كما تتضمن الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالسفارة الروسية بالقاهرة، وكذلك الأمهات المثاليات.



وتشرف على الاحتفالية د. فاطيما مرزوق، مؤسسة ومديرة ستوديو باليه فاطيما ويشاركها كل من الفنانة مريم صلاح والفنانة ساندرا سليم.