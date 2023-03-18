السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

شولتس
شولتس

رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلًا إنه يظهر أنه "لا أحد فوق القانون".

ودعت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، إلى اعتقال بوتين للاشتباه في قيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أوكرانيا إلى روسيا منذ التدخل الروسي في أوكرانيا في العام الماضي.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الصحيحة للتحقيق في جرائم الحرب.. الحقيقة هي أنه لا يوجد أحدًا فوق القانون وهذا ما أصبح واضحًا الآن".

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المحكمة الجنائية الدولية: سنعمم مذكرة اعتقال بوتين

شولتس بوتين الجنائية المحكمة الجنائية الدولية أوكرانيا

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