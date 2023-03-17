المحكمة الجنائية الدولية: سنعمم مذكرة اعتقال بوتين

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها ستعمم مذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين على الدول الموقعة على قانون المحكمة، حسب بيان رسمياً خرج اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا .

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قرار الجنائية الدولية بحق بوتين ما هو إلا البداية لمحاسبة روسيا، وفق وكالة الأنباء رويترز.

ورحبت أوكرانيا بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية، وفق بيان الرئاسة الأوكرانية.

وقال وزير خارجية أوكرانيا في بيان له: نرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين.