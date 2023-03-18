مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

لقيت سيدة مصرعها جراء اصطدام قطار بجسدها في أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمحطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المرأة اصطدم القطار بجسدها مما تسبب في مصرعها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.