السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

جريدة الدستور

لقيت سيدة مصرعها جراء اصطدام قطار بجسدها في أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمحطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المرأة اصطدم القطار بجسدها مما تسبب في مصرعها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

السكة الحديد محطة البدرشين حافظة الجيزة مركز شرطة البدرشين اصطدام قطار بسيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

«طاقة النواب»: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا