السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية يتفقدان مجمع الصناعات الهندسية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

كما ترأس رئيسا الأركان الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة، والتوقيع على محضر اللجنة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على زيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.        

من جانبه، أكد الفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت، على أهمية زيادة التعاون في المجالات العسكرية والتدريبية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مصالح القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفى السياق، تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، عددًا من الوحدات والصروح الصناعية التابعة للقوات المسلحة شملت خطوط الإنتاج بمجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، كما تمت زيارة مقر الكلية الجوية وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية وما تضمه من المعامل المتطورة ونظم المحاكيات ومعرضًا أرضيًا للطائرات من مختلف الطرازات.

كما قاما رئيسا الأركان بجولة تفقدية بقيادة القوات البحرية شملت زيارة الوحدات الخاصة البحرية، وشاهدا عددًا من الأنشطة التدريبية للقتال البحري واللياقة البدنية، أعقبها زيارة لشركة ترسانة الإسكندرية، واستمعا خلالها لعرض تقديمي عن إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة في إنتاج العديد من الوحدات البحرية، كما شاهدا مراحل بناء الفرقاطة طراز «ميكو».

واختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات جمال عبدالناصر والفرقاطة بورسعيد ومبنى القوارب المطاطية بقيادة القوات البحرية.

حضر اللقاء والجولات التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية والسفير القطري بالقاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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