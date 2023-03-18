بدء الاستعدادات لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب.. اعرف التفاصيل

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب بدورته الحادية عشر، بأرض الهيئة بفيصل الطالبية / الهرم خلال شهر رمضان المقبل، على أن يفتتح أبوابه للجمهور يوميًا بعد الإفطار في تمام الساعة الثامنة مساء حتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل، ومن المقرر تخصيص هذه الدورة من المعرض للكتاب المخفض.

ودعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده إلى المشاركة في المعرض من خلال نشر استمارة التسجيل في المعرض قائلا في بيان: (في ضوء الإعداد والتجهيز لمشاركة الناشرين المصريين في معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض، سيتم تخصيص معرض هذا العام للكتب المخفضة فقط، وذلك حتى يتسنى حصر عدد الراغبين في الاشتراك واستكمال الإجراءات اللازمة).

وتابع الاتحاد: فعلى من يرغب في الاشتراك، التسجيل عبر الرابط التالى https://forms.gle/kWMpkGBG9jF1gzS96

يقام معرض فيصل الرمضاني للكتاب على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، وعدد من دور النشر الخاصة، كما يضم المعرض جناح مبادرة الكتب المخفضة التي تقدمها وزارة الثقافة والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيها، ومختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة.

ومن أجل تشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب؛ أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة "الثقافة والفن" للجميع، لتوفير الكتب بسعر يبدأ من جنيه إلى أقل من 20 جنيها، وهي المبادرة التي حققت نجاحا واسعا وإقبالا كثيفا من الجمهور خلال إطلاقها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

ويتيح معرض الكتاب المخفض للناشر فرصة لكي يقدم مجموعة كبيرة من الكتب المخفضة وإصدارات السنوات الماضية وبواقي الطبعات لعرضها في مكان واحد، كما يقدم عليها عروض في الأسعار.

جدير بالذكر أن معرض فيصل للكتاب بدورته السابقة، تضمن برنامجا ثقافيا وفنيا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، ومنها المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشارك في الدورة العاشرة من معرض فيصل للكتاب 33 ناشرًا، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، ومؤسسة دار المعارف، فضلًا عن مشاركة سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة، وذلك بعد أن افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التي أكدت، في بيان لها، أنه بات عيدًا سنويًا لأهالى محافظة الجيزة، ويجسّد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية..

كما شهد نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بدأ بفرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب مشاركة فرقة النيل للإنشاد الديني، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها، وشهد أيضا عدة ندوات ثقافية احتفاء بـ"القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي"؛ أولاها ندوة "الشكر حقيقته وأثره في حفظ النعم" مع الشيخ محمد عبدالعال الدومي، وأدارها مروان حماد، وأخرى بعنوان "التنافس في الطاعات في شهر النفحات" مع الدكتور يسري محمود شفيق عزام، كما عقدت ندوة تحت عنوان "الإيثار من أخلاق الصائمين" مع الشيخ محمود محمد الأبيدي، وندوة بعنوان "المراقبة وأثرها في استقامة المجتمع" مع الدكتور رمضان محمد عبدالرازق محمد أحمد، وآخر الندوات الثقافية كانت "شعبيات رمضان" بمشاركة كل من الدكتور حسام محسب، الدكتور خالد أبوالليل، ومسعود شومان، وأدارها الدكتور محمد شحاتة العمدة.