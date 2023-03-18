السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا 

مباراة
مباراة

زاد البحث عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك ضمن فاعليات الجولة السادسة والأخيرة من البطولة حيث يلعب المارد الأحمر ضمن المجموعة الثانية والتي تضم ( صن داونز، الأهلي، الهلال، القطن) حيث وصل رصيده خلال المبارات التي خاضها إلى 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا 

تقام المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني ضمن فاعليات الجولة السادسة والأخيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 عبر نلعب استاد القاهرة الدولي we في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتجرى المباراة التي تجمع بين نادي الهلال ونادي صن داونز غدا السبت الموافق 19 مارس 2023 حيث يأمل الأهلي في تعثر الهلال سواء بالتعادل أو الخسارة وذلك ليتمكن من حسم الدور الثاني.

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ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 

جاء ترتيب الفرق في المجموعة الثانية والتي تضم نادي الأهلي المصري في دوري أبطال افريقيا حتى منافسات الجولة السادسة كما يلي :-

  • يتصدر نادي صن دوانز المجموعة برصيد 10 نقاط.
  • ويحل نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
  • وفي المركز الثالث جاء نادي الأهلي المصري برصيد 7 نقاط.
  • وفي المركز الأخير نادي القطن بدون نقاط.

يذكر أن الأهلي قد فاز على نادي القطن الكاميروني بـ 4 أهداف نضيفة خلال فاعليات الجولة الخامسة ويتنظر تحقيق نتائج إيجابية في حالة تعثر الهلال في مباراه المقبلة مع نادي صن داونز سواء بالخسارة أو التعادل.

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تردد قناة bein سبورت 

عقب معرفة موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات bein  لمشاهدة المباراة وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة bein

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12264.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

 

تردد قناة bein

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11013.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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