مع اقتراب سباق الموسم.. تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

زاد البحث عن تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 مع اقتراب موعد الشهر الكريم وتسابق المسلسلات في العرض على القنوات المختلفة الاستحواذ على الجماهير بأفضل الأحداث والقصص.

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

نعرض لكم في هذا التقرير أبرز تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 والمسلسلات التي يمكنكم مشاهدتها.

تردد قناة الحياة الحمرا على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12206



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: عمودي



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة ON

التردد: 11861.



معدل الترميز: 27500.



الاستقطاب: رأسي.



معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 12092

الاستقطاب: رأسي

معدمل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11488

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



أبرز مسلسلات رمضان 2023

سوق الكانتو

بطولة أمير كرارة ومي عزالدين الدين وفتحي عبدالوهاب

جعفر العمدة

بطولة محمد رمضان وزينة وهالي صدقي وإيمان العاصي

علاقة مشروعة

بطولة ياسر جلال ومي عمر

الصفارة

بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة ومحمود البزاوي

جميلة

بطولة ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي

رسالة الإمام

بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي

الكبير أوي

بطولة احمد مكي ورحمة احمد ومحمد سلام

حضرة العمدة

بطولة روبي وسميحة أيوب وبسمة ومحمود عبدالمغني

سره باتع

بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي

رمضان كريم2

بطولة سيد رجب وسلوى عثمان وبيومي فؤاد

المداح 3

بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز

الاجهر

بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت