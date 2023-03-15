الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مع اقتراب سباق الموسم.. تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

مع اقتراب سباق الموسم..
مع اقتراب سباق الموسم.. تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

زاد البحث عن تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 مع اقتراب موعد الشهر الكريم وتسابق المسلسلات في العرض على القنوات المختلفة الاستحواذ على الجماهير بأفضل الأحداث والقصص.

 

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

 

نعرض لكم في هذا التقرير أبرز تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 والمسلسلات التي يمكنكم مشاهدتها.

تردد قناة الحياة الحمرا على القمر الصناعي نايل سات 

  • التردد: 12206
     
  • معدل الترميز: 27500
     
  • الاستقطاب: عمودي
     
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4


تردد قناة ON 

  • التردد: 11861.
     
  • معدل الترميز: 27500.
     
  • الاستقطاب: رأسي.
     
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات 

التردد : 12092
الاستقطاب: رأسي
معدمل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11785 
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي

تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11488
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ON

بـ13 برنامجًا ومسلسلًا إذاعيًا.. خريطة المحتوى المشترك بين إذاعات راديو النيل


أبرز مسلسلات رمضان 2023

سوق الكانتو 
بطولة أمير كرارة ومي عزالدين الدين وفتحي عبدالوهاب

جعفر العمدة 
بطولة محمد رمضان وزينة وهالي صدقي وإيمان العاصي

علاقة مشروعة
بطولة ياسر جلال ومي عمر

الصفارة 
بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة ومحمود البزاوي

جميلة
بطولة ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي

رسالة الإمام
بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي

الكبير أوي 
بطولة احمد مكي ورحمة احمد  ومحمد سلام

حضرة العمدة
بطولة روبي وسميحة أيوب وبسمة ومحمود عبدالمغني

سره باتع
بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي

رمضان كريم2
بطولة سيد رجب وسلوى عثمان وبيومي فؤاد

المداح 3
بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز

الاجهر 
بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت

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