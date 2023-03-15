مع اقتراب سباق الموسم.. تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023
زاد البحث عن تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 مع اقتراب موعد الشهر الكريم وتسابق المسلسلات في العرض على القنوات المختلفة الاستحواذ على الجماهير بأفضل الأحداث والقصص.
تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023
نعرض لكم في هذا التقرير أبرز تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023 والمسلسلات التي يمكنكم مشاهدتها.
تردد قناة الحياة الحمرا على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12206
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة ON
- التردد: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات
التردد : 12092
الاستقطاب: رأسي
معدمل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11488
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أبرز مسلسلات رمضان 2023
سوق الكانتو
بطولة أمير كرارة ومي عزالدين الدين وفتحي عبدالوهاب
جعفر العمدة
بطولة محمد رمضان وزينة وهالي صدقي وإيمان العاصي
علاقة مشروعة
بطولة ياسر جلال ومي عمر
الصفارة
بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة ومحمود البزاوي
جميلة
بطولة ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي
رسالة الإمام
بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي
الكبير أوي
بطولة احمد مكي ورحمة احمد ومحمد سلام
حضرة العمدة
بطولة روبي وسميحة أيوب وبسمة ومحمود عبدالمغني
سره باتع
بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي
رمضان كريم2
بطولة سيد رجب وسلوى عثمان وبيومي فؤاد
المداح 3
بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز
الاجهر
بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت