تعرض قناة ON مسلسل النجم أحمد السقا "حرب" المكون من 10 حلقات الذى يعكف على تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل على ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى، وتصدر السقا البوستر وظهر معه الفنان محمد فراج.

قنوات عرض مسلسل حرب فى رمضان 2023 لأحمد السقا ومحمد فراج



ويعرض العمل على قناة on عقب نهاية عرض مسلسل “الكتيبة 101”، والمكون من 20 حلقة، وذلك في أواخر شهر رمضان الكريم .

وفى سياق آخر؛ يظهر السقا كضيف شرف فى مسلسل "الكبير اوى 7" مع النجم أحمد مكى والمقرر عرضه فى شهر رمضان بشكل حصري على قناة ON والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وفى سياق آخر؛ تعاقد أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، ومن المقرر أن يبدأ السقا تصوير أول مشاهده فى الفيلم أول مارس المقبل فى روسيا، حيث يعمل السقا حالياً على التحضيرات الأخيرة للفيلم قبل السفر إلى موسكو لتصوير أول المشاهد.

مسلسل حرب فى رمضان 2023 لأحمد السقا ومحمد فراج



وينتظر أحمد السقا عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال

وقدم السقا فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وعدد كبير من الفنانين.

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