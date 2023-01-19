انتهاء مونتاج مسلسل «حرب الجبالي» ودراسة عرضه في السباق الرمضاني

انتهى المخرج محمد أسامة، من مونتاج مسلسل “حرب الجبالي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق، والمفترض عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج محمد اسامة يضع اللمسات النهائية للعمل بالاضافة إلى تجهيز البرومو الرسمي للعمل استعدادا للترويج له، مشيرا إلى أن صناع العمل يدرسون عرضه بالسباق الرمضاني المقبل بعدما كان من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني وتحديدا بالموسم الشتوي ضمن قائمة مسلسلات “أوت أوف سيزون” التي تعرض حاليا، مؤكدا أن فريق العمل يعلن عن موعد عرضه بالتحديد خلال أيام.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالى" في اطار اجتماعى شعبى، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

وكان آخر أعمال أحمد رزق مسلسل "فى يوم وليلة" وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، محمد جمعة، عابد عنانى، أحمد كرارة، حسام فارس، جميل برسوم، لبنى ونس، مؤمن نور، هبة عبد الغنى وضيفا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.