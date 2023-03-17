محمد رجب يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل «الكتيبة 101»

كشف الفنان محمد رجب عن شخصيته في أحداث مسلسل «الكتيبة 101» والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر «رجب» صورة من كواليس العمل، وعلق قائلًا عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم: أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية ‏"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".. ‏ ضيف شرف إن شاء الله ينال إعجابكم إنتاج تامر مرسي إشراف عام حسام شوقي، إخراج محمد سلامة».

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل «الكتيبة 101» كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.