استبعاد «نونيز» من قائمة أوروجواي بسبب الإصابة

كشفت التقارير الصحفية طبيعة إصابة النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والتي تسببت في استبعاده من قائمة منتخب بلاده أوروجواي.

وشهدت قائمة منتخب أوروجواي استدعاء داروين نونيز إلى معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي في نهاية شهر مارس الجاري، قبل أن يتم استبعاده؛ بسبب الإصابة.

طبيعة إصابة داروين نونيز واستبعاده من قائمة أوروجواي

ووفقًا لما ذكرته شبكة «فوتبول لندن»، نقلًا عن صحيفة "futbol UY" الأوروجوانية، فإن داروين نونيز يعاني من إصابة في الكاحل.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن داروين نونيز يعاني من جرح عميق في الكاحل، كان قد تعرّض له خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب أوروجواي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، استبعاد نونيز من القائمة، واستبداله بجوناثان رودريجيز.

وبناءً عليه، قرر المدرب مارسيلو برولي، استدعاء جوناثان رودريجيز، مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي، بدلًا من مواطنه نونيز.

موعد مباراة منتخب أوروجواي المقبلة

ويستعد منتخب أوروجواي لخوض مواجهتين وديتين مقبلتين، أمام منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، في نهاية شهر مارس خلال فترة التوقف الدولي.

ليفربول يوّدع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد

وتلقى فريق ليفربول هزيمة أخرى أمام ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياجو برونابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وودّع فريق ليفربول منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد السقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 2-6، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى المستوى المحلي، يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بعد خوض 26 جولة حتى الآن في الموسم الحالي 2022-2023.