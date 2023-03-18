وزير التموين: التعامل مع روسيا بالروبل والجنيه متوقف على «إتمام نقطتين»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون بين مصر وروسيا بالعملات المحلية مفتوح والجميع يدعمه، ولكنه يحتاج إلى إتمام نقطتين.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن النقطة الأولى في التعاون هي الربط بين البنك المركزي المصري والبنك الفيدرالي الروسي، ومن الناحية التقنية الموضوع يسير بشكل جيد.

وأضاف المصيلحي، أن النقطة الثانية هي العمل على إعادة الصفقات المتبادلة، وهي استيراد القمح من روسيا وتصدير برتقال من مصر كمثال، إضافة إلى اعتماد سعر الروبل للدولار في روسيا كما هو، كذلك اعتماد سعر الجنيه المصري للدولار، وعمل مقاصة بينهما.

كان قد أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا للبنوك تضمن مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% من العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2024، بعد ان انتهت المهلة الأولى اليوم الموافق 15 مارس 2023

ويأتي ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل العملية الاستيرادية.