سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

حرص المسافرين للخارج بعد تحديد موعد سفرهم معرفة سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، مقابل سعر الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية في اليوم السبت وفق آخر تحديث.

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سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 في البنوك المصرية

ويستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم السبت 18 مارس 2023 بجميع البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم السبت في مصر في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر الآن بالبنك التجاري الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن بالمصرف المتحد نحو قيمة 30.85 جنيها للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت

وسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار بالأهلي المتحد اليوم السبت

واستكمالا لأسعار الدولار في البنوك سجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار والجنية

وقال الخبير الاقتصادي وهو أحمد عبد المغني إن تدفق الأموال في العملة الصعبة في الربع الأول في العام الجاري سيسهم في توافر الدولار بما سيعني تراجعًا في السعر، ومتوقعًا أن سيهبط الدولار إلى مبلغ 27 جنيهًا وسيستقر عند ذلك الحد في كافة البنوك.