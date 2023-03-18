السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

حرص المسافرين للخارج بعد تحديد موعد سفرهم معرفة سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، مقابل سعر الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية في اليوم السبت وفق آخر تحديث.

 

اقرأ أيضًا

تسليم فوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023| سكن لكل المصريين 4

قبل شهر رمضان 2023.. اسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

 

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 في البنوك المصرية

ويستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم السبت 18 مارس 2023 بجميع البنوك المصرية.

 

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم السبت في مصر في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر الآن بالبنك التجاري الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر بالمصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن بالمصرف المتحد نحو قيمة 30.85 جنيها للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.  


سعر الدولار اليوم السبت  في البنك المركزي المصري 
وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت 
وسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر
وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  


سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم السبت في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار بالأهلي المتحد اليوم السبت 
واستكمالا لأسعار الدولار في البنوك سجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.    

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

ارتفاع أسعار العملات الرقمية رغم انهيار «سيليكون فالي»

الدولار والجنية
وقال الخبير الاقتصادي وهو أحمد عبد المغني إن تدفق الأموال في العملة الصعبة في الربع الأول في العام الجاري سيسهم في توافر الدولار بما سيعني تراجعًا في السعر، ومتوقعًا أن سيهبط الدولار إلى مبلغ 27 جنيهًا وسيستقر عند ذلك الحد في كافة البنوك.

سعر الدولار اليوم السبت سعر الدولار اليوم الدولار اليوم السبت البنوك المصرية الدولار أسعار الدولار اسعار الدولار اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى