الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم الخميس، 16 مارس 2023، وسط توقعات بزيادة جديدة قادمة في أسعار الفائدة الأمريكية. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 1.77%، ليصل إلى 24.371.1 ألف دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.19% دولار مسجلة 1.644.52 دولار، وتراجعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 5.91%، ليسجل 0.3228 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 92. 8% ليسجل 307. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 7.08%، ليصل إلى مستويات 0.069943 دولار، وتراجعت سعر "شيبا" بنسبة 8.09% إلى مستويات 0.01034 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 9.76% إلى مستويات قرب 15.45 دولار.

وتراجعت  سعر عملة "تيرا" بنسبة 76. 7% إلى مستويات 0.001238 دولارات، وتراجعت سعر عملة "FTX Token" بنسبة 25. 8% إلى مستويات 0997 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 2.43% إلى مستويات 0.36389 دولار.

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أسعار العملات الرقمية أسعار الفائدة الأمريكية بيتكوين إيثريوم دوج كوين شيبا العقود الذكية

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وائل لطفي

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